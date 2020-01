ATP Cup : Australiens und Russlands Tennis-Team im Halbfinale

Sydney Gastgeber Australien und Russland haben den Einzug ins Halbfinale des neuen ATP Cups geschafft. In einem hochklassigen und extrem spannenden Viertelfinale setzten sich die australischen Tennisprofis Nick Kyrgios und Alex de Minaur mit 2:1 gegen Großbritannien durch.

Die Australier holten den entscheidenden Punkt im hart umkämpften Doppel. Kyrgios und de Minaur gewannen nach der Abwehr von vier Matchbällen 3:6, 6:3, 18:16 gegen Jamie Murray und Joe Salisbury. Die Entscheidung fiel in einem sogenannten Match-Tiebreak, in dem eigentlich nur zehn Punkte für den Sieg nötig sind, kein Doppel aber zunächst seine Chancen nutzte. Auch die Australier vergaben erst vier Matchbälle und lagen sich am Ende dann jubelnd in den Armen.