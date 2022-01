Jahresauftakt der Tennisspieler : Siege für Argentinien und Spanien beim ATP Cup in Sydney

Sydney Zum Start in das Tennisjahr messen sich die Nationen beim ATP Cup in Sydney. Das Turnier gilt als Vorbereitung für die Australian Open. Gleich zum Anfang gab es zwei Favoritensiege.

Argentinien und Spanien sind mit lockeren Siegen in den ATP Cup der Tennisprofis gestartet. Argentinien um den Weltranglisten-13. Diego Schwartzman setzte sich am Samstag in Sydney zum Auftakt des Vorbereitungswettbewerbs auf die Australian Open mit 3:0 gegen Georgien durch. Spanien bezwang Chile in zwei Einzeln und einem Doppeln mit dem gleichen Ergebnis. Die Iberer sind ohne den 20-maligen Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal am Start. Die vier Sieger aus den vier Vierergruppen erreichen bei dem Mannschaftswettbewerb das Halbfinale.