ATP Cup : Zverev sorgt für den Ausgleich - Entscheidung fällt im Doppel

Sydney Alexander Zverev hat für die deutschen Tennis-Herren im Duell mit Großbritannien beim ATP Cup ausgeglichen. Die Entscheidung muss nun das Doppel bringen.

Erfolgreicher Saisonauftakt für Alexander Zverev: Der Olympiasieger wahrte dem deutschen Tennis-Team beim ATP Cup in Sydney die Chance auf den Sieg über Großbritannien . Zverev (Hamburg) bezwang den Weltranglistenzwölften Cameron Norrie 7:6 (7:2), 6:1. Zuvor hatte Jan-Lennard Struff (Warstein) gegen Daniel Evans 1:6, 2:6 verloren. Die Entscheidung fällt im abschließenden Doppel.

Deutschland trifft in der Gruppenphase noch auf die USA (4. Januar) und Kanada (6. Januar/beide Sky und ServusTV). Das Mannschaftsturnier ist der Auftakt in den australischen Tennissommer und für Zverev eine wichtige Standortbestimmung vor den Australian Open (ab 17. Januar) in Melbourne.