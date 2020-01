Djokovic schlägt Nadal : Serbien holt den ATP Cup

Sydney Serbien hat als erstes Team den neu geschaffenen ATP Cup gewonnen. Die Serben setzten sich im Finale mit 2:1 gegen Spanien durch. Nach dem Sieg von Novak Djokovic gegen Rafael Nadal musste das Doppel für die Entscheidung sorgen.

Novak Djokovic hüpfte wie von Sinnen im Kreise seiner Teamkollegen umher, während um ihn herum tausende serbische Tennis-Fans in Ekstase verfielen. Der 32 Jahre alte Superstar hat sein Land zum Sieg beim erstmals ausgetragenen ATP-Cup geführt. Im Finale am Sonntag holte Djokovic beide Punkte zum 2:1-Erfolg Serbiens über Spanien. Seinem Dauerrivalen Rafael Nadal blieb am Ende nur die faire Gratulation.