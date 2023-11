Zurück im Rampenlicht und hochmotiviert So sieht der Comeback-Plan von Angelique Kerber aus

In ihrem Beruf als Tennisprofi will es die Kielerin noch einmal richtig wissen, dafür trainiert sie hart. „Wenn wir nach Weihnachten nach Australien fliegen, denke ich, dass ich bereit bin für die ersten Matches“, meint die Linkshänderin. Zehn Monate nach der Geburt ihrer Tochter wird sie beim United Cup in Perth und Sydney (29. Dezember bis 7. Januar) erstmals wieder auf der großen Bühne aufschlagen. Dann stehen schon die Australian Open (ab 14. Januar) in Melbourne an - seit dem Titelgewinn 2016 ein Ort mit besten Erinnerungen für das Aushängeschild des deutschen Tennis.