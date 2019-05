Knöchelverletzung : Kerber nicht beim Tennisturnier in Rom - Federer sagt zu

Rom Die Sandplatzsaison von Wimbledonsiegerin Angelique Kerber steht weiter unter keinem guten Stern. Nach ihrer Knöchenverletzung in Madrid musste sie ihren Start in Rom nun absagen.

Nach ihrer Verletzung in Madrid hat Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ihren Start beim WTA-Turnier in Rom abgesagt. Die 31-Jährige aus Kiel fehlt damit bei der hochkarätig besetzten Generalprobe auf die French Open in Paris (26. Mai bis 9. Juni). Seine Zusage für das ATP-Masters im Foro Italico gab dagegen Roger Federer. Der Schweizer hatte erst in Madrid sein Comeback auf Sand gegeben.