Tennis-Damen fürchten Abstieg : Kerber fällt für Fed-Cup-Partie in Lettland aus

Riga Die deutschen Fed-Cup-Damen müssen stark ersatzgeschwächt in die Relegation gegen Lettland. Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber steht nicht zur Verfügung.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (31) fällt für die Fed-Cup-Relegationspartie in Lettland aus. Die Weltranglistenfünfte leidet an den Folgen eines grippalen Infekts. "Wir haben in den letzten Tagen intensiv in Kontakt gestanden und ich kann versichern, dass Angie alles dafür getan hat, um die Mannschaft in Riga unterstützen zu können", sagte Teamkapitän Jens Gerlach vor der Begegnung am Karfreitag (ab 15.00 Uhr) und Samstag (ab 14.00 Uhr/jeweils DAZN). Verliert das Quartett, steigt Deutschland in die Weltgruppe II ab