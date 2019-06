Sieg in zwei Sätzen : Kerber erreicht Achtelfinale in Eastbourne

Angelique Kerber schlägt den Ball beim Spiel in Eastbourne gegen Samantha Stosur. Foto: Action Images via Reuters/ANDREW COULDRIDGE

Eastbourne Beim letzten Turnier vor Wimbledon hat Angelique Kerber ihr Auftaktmatch gewonnen. Die Deutsche setzte sich klar gegen die Australierin Samantha Stosur durch.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist bei der Generalprobe für das Turnier im All England Club ins Achtelfinale eingezogen. Die 31-Jährige aus Kiel setzte sich in ihrem Auftaktmatch in Eastbourne mit 6:4, 6:4 gegen die Australierin Samantha Stosur durch. In der ersten Runde hatte die an Nummer vier gesetzte Kerber ein Freilos.