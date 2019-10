Nach schlechten Ergebnissen : Kerber beendet Tennis-Saison vorzeitig

Stuttgart Angelique Kerber hat ihr enttäuschendes Tennis-Jahr vorzeitig beendet. Wie das Management der deutschen Nummer eins am Montag bestätigte, wird die 31 Jahre alte Kielerin in diesem Jahr kein weiteres Turnier mehr bestreiten.

Teilnahme an der WTA-Veranstaltung in Luxemburg in dieser Woche ohnehin aufgrund einer Beinverletzung abgesagt. In der zu Ende gehenden Saison wäre noch eine Reise zur WTA Elite Trophy im chinesischen Zhuhai möglich gewesen, einer Art B-WM. Auch auf diese verzichtet sie. Die WTA Finals - den Jahresabschluss der besten acht Spielerinnen der Saison - hatte Kerber verpasst.