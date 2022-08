Das Jahr 2012 stand für Petkovic unter keinem guten Stern. Nach monatelanger Rückenverletzung schaffte sie ein Comeback, beim Turnier in Stuttgart knickte sie gegen Wiktoria Asarenka um und zog sich einen doppelten Bänderriss zu. Dadurch verpasste sie die Teilnahem an den Olymischen Spielen. Beim Hopman-Cup im Dezember verletzte sie sich am Knie, musste wieder lange pausieren.