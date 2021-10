Titel-Premiere : Andrea Petkovic feiert ersten Doppel-Triumph ihrer Karriere

Chicago Titel-Premiere für Andrea Petkovic. Die 34-Jährige feierte beim WTA-Turnier von Chicago zusammen mit Kveta Peschke den ersten Doppeltriumph ihrer Karriere.

Tennisspielerin Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Chicago den Titel in der Doppel-Konkurrenz gewonnen. An der Seite der 46 Jahre alten Tschechin Kveta Peschke siegte die 34 Jahre alte Darmstädterin am Sonntag (Ortszeit) im Finale gegen die beiden Amerikanerinnen Caroline Dolehide und Coco Vandeweghe klar mit 6:3, 6:1. Wegen Regens war das Endspiel von den Außenplätzen in die Halle verlegt worden. Für Petkovic, die im Einzel in der zweiten Runde ausgeschieden war, war es der erste Doppel-Titel ihrer bisherigen Karriere.