Topstars Djokovic und Alcaraz siegen Altmaier erreicht zweite Runde bei French Open – Struff und Maria raus

Enttäuschung in Paris: Am Tag vor dem Auftakt von Alexander Zverev ist Hoffnungsträger Jan-Lennard Struff bei den French Open an seiner schwierigen Auftakthürde gescheitert. Der höchstgesetzte deutsche Tennisprofi in Roland Garros (Nr. 21) verlor seine Erstrundenpartie gegen den Tschechen Jiri Lehecka nach einem Fünfsatzkrimi mit 5:7, 6:1, 3:6, 6:3, 1:6. Daniel Altmaier steht dagegen als bisher einziger Deutscher in Runde zwei.