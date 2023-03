Alle Bemühungen gescheitert Djokovic fehlt auch in Miami

„Wir haben getan, was wir konnten, so wie schon Turnierdirektor Tommy Haas in Indian Wells alle Hebel in Bewegung gesetzt hat“, sagte Blake: „Leider hatten wir keinen Erfolg.“ Djokovic ist nach der verletzungsbedingten Absage des Spaniers Rafael Nadal der zweite Topspieler, der in den USA fehlt.