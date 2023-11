Nach kompliziertem Jahr Zverev reist als Außenseiter zu den ATP-Finals nach Turin

Den stressigen Umweg über Sofia konnte sich Alexander Zverev am Ende doch sparen. In seiner Sorge, die Qualifikation für die ATP-Finals in Turin zu verpassen, hatte der Tennis-Olympiasieger nach seinem Achtelfinal-Aus beim Masters-1000-Event in Paris-Bercy schnell noch für das kleine Turnier in der bulgarischen Hauptstadt gemeldet. Weil die Konkurrenten um das Turin-Ticket dann aber patzten, sagte Zverev seine Teilnahme wieder ab und tankte stattdessen noch ein paar Tage Kraft in seiner Wahlheimat Monte-Carlo.