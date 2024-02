Niederlage gegen Thompson Zverev verpasst Endspiel in Los Cabos

Der topgesetzte Hamburger warf in dem Duell, das am Abend begann und erst deutlich nach Mitternacht zu Ende ging, auch mal entnervt seinen Schläger. Im Entscheidungssatz wehrte der 26-Jährige beim Stand von 5:6 dann fünf Matchbälle ab und rettete sich noch in den Tie-Break - in diesem war der Halbfinalist der Australian Open allerdings chancenlos.