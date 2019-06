Nach Aus bei den French Open : Zverev überraschend beim Turnier in Stuttgart am Start

Stuttgart Die French Open in Paris sind für Alexander Zverev vorbei. Eine Pause gönnt sich der 22-Jährige aber auch nach seinem Viertelfinal-Aus nicht. Der Hamburger tritt in der kommenden Woche beim Rasenturnier in Stuttgart an.

"In den letzten Wochen habe ich wieder Selbstvertrauen gewonnen und hoffe jetzt auf erfolgreiche Turniere auf Rasen. Ich liebe es, in Deutschland vor meinen Fans zu spielen", wird Zverev in der Mitteilung des Turniers zitiert. Der gebürtige Hamburger ist in Stuttgart an Position eins gesetzt und hat in der ersten Runde ein Freilos. Eine Woche später tritt Zverev bei den Gerry Weber Open in Halle/Westfalen an, ab dem 1. Juli steigt der Saisonhöhepunkt in Wimbledon.