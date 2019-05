Herzliche Szene in Rom : Zverev trifft kleines Mädchen - so entschuldigt er sich

Rom Alexander Zverev hat während eines Doppels beim Turnier im italienischen Rom ein kleines Mädchen mit einem Schmetterball getroffen. Als Entschuldigung ließ sich der 22-Jährige etwas Besonderes einfallen.

An der Seite seines Bruders Mischa trat Alexander Zverev am Montag beim Tennisturnier in Rom in der Doppel-Konkurrenz an. In der ersten Runde bekamen es die Zverev-Brüder mit dem Duo Raven Klaasen/Michael Venus (Südafrika/Neuseeland) zu tun. Beim Stand von 3:3 und 30:15 sorgte Alexander Zverev mit einem Über-Kopf-Ball für den nächsten Punkt. Der Abpraller seines Schmetterballs traf allerdings auch ein auf der Tribüne sitzendes Mädchen, die die gelbe Filzkugel an den Kopf bekam.