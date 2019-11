ATP-Finals-Sieger Tsitsipas Sechster : Zverev schließt Tennisjahr auf Platz sieben ab

London Alexander Zverev schließt das Tennisjahr als Siebtbester ab. Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber beendet die Saison auf Rang 20.

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev startet als Nummer sieben der Weltrangliste in die neue Saison. Jan-Lennard Struff (Warstein), der in dieser Woche mit dem deutschen Davis-Cup-Team in Madrid antritt, belegt im letzten Ranking des Jahres Platz 35. Das geht aus der am Montag von der Herren-Organisation ATP veröffentlichten Rangliste hervor.