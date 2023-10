Bei ATP-Turnier in Tokio Zverev scheitert bereits in Runde eins

Alexander Zverev hat den nächsten überraschend frühen Rückschlag kassiert. Der Tennis-Olympiasieger verlor beim ATP-Turnier in Tokio am Montag seine Erstrundenpartie gegen den Australier Jordan Thompson in 95 Minuten mit 3:6, 4:6. Bereits beim Masters-1000-Turnier in Shanghai war der 26-Jährige zum Auftakt gescheitert. Damit droht Zverev langsam seine gute Ausgangslage für die Teilnahme bei den ATP Finals zu verspielen.