Schlechte Leistung : Alexander Zverev scheitert in Montreal im Viertelfinale

Montreal Nach vielen Fehlern und einer insgesamt schwachen Leistung hat Alexander Zverev das Halbfinale beim Masters in Montreal verpasst. Für die US-Open muss sich der Deutsche deutlich steigern.

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Montreal das Halbfinale klar verpasst. Der Weltranglistensiebte aus Hamburg unterlag dem Russen Karen Chatschanow nach nur 74 Minuten 3:6, 3:6 und kassierte damit nach sieben Siegen in Serie seine erste Niederlage in der kanadischen Metropole. 2017 hatte Zverev den Titel beim hochkarätig besetzten Turnier gewonnen, das im Wechsel in Montreal und Toronto ausgetragen wird.

Die nächste Chance, sich für die US Open in New York (26. August bis 8. September) in Form zu spielen, bekommt Zverev in der kommenden Woche beim Masters in Cincinnati/Ohio. Chatschanow trifft am Samstag in Montreal im Halbfinale auf seinen Landsmann Daniil Medwedew, der French-Open-Finalist Dominic Thiem (Österreich) mit 6:3, 6:1 deklassierte.