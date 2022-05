Aufsteigende Form : Zverev ohne Satzverlust im Halbfinale von Rom

Rom Alexander Zverev hat beim Sandplatzmasters in Rom das Halbfinale erreicht. Auch gegen den Chilenen Cristian Garin blieb der 25-Jährige ohne Satzverlust.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev steht im Halbfinale des Sandplatzmasters in Rom . Der 25-Jährige aus Hamburg gewann gegen den Chilenen Cristian Garin souverän mit 7:5, 6:2 und spielt am Samstag entweder gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas oder den Italiener Jannik Sinner um den Einzug ins Endspiel.

2017 hatte Zverev in Rom triumphiert, in diesem Jahr wartet er noch immer auf den ersten Turniersieg, kommt vor den French Open in Paris (ab 22. Mai) aber besser in Form. Nach dem Endspiel in Madrid am vergangenen Sonntag fehlt auch im Foro Italico nicht mehr viel zum ersehnten Titel.