„Ich brauche Führung“ : Zverev nach Tiefpunkt alarmiert

Köln Alexander Zverev ist auf der Suche nach seiner Form. Helfen soll ihm dabei die langfristige Zusammenarbeit mit einem früheren Sandplatzspezialisten.

„Ich brauche einen Coach, ich brauche Führung“, sagte Zverev in Madrid vor dem nächsten Versuch, seine bislang verkorkste Saison zum Guten zu wenden. Mit Bruguera, dem früheren Sandwühler aus Spanien , mit dem Zverev nun seit wenigen Wochen durch die Welt reist, soll es daher am liebsten „für eine sehr lange Zeit“ weitergehen. Er halte Bruguera „für einen der Besten“, für einen mit der nötigen Aufmerksamkeit für das „was auf dem Platz vor sich geht“.

Seit „sechs, sieben Monaten“, so Zverev, sei er nun alleine unterwegs, ohne einen festen Trainer. Sein Vater Alexander senior, der ihn in die Weltspitze geführt hatte, ist schon länger nicht mehr bei Turnieren dabei, mal hieß es aus gesundheitlichen Gründen, in Madrid sagte Zverev etwas verklausuliert, das Familienoberhaupt müsse sich „um andere Dinge kümmern“. Somit setzt er auf externe Hilfe, nicht zum ersten Mal - doch diesmal hoffentlich erfolgreich.

1993 und 1994 triumphierte er in Roland Garros, als Trainer führte er sein Land 2019 zum Davis-Cup-Sieg. Im Team der deutschen Nummer eins muss er sich auf die Familiendynamik einlassen, denn am stärksten war Zverev bislang stets im Kreis seiner Liebsten, umgeben von Bruder Mischa und den allgegenwärtigen Eltern. In München gehörte es zu Brugueras Aufgaben, Mutter Irina ein paar Bälle auf die früher so gefürchtete Rückhand zu spielen.