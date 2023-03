Palmen, Berggipfel und Zuversicht Alexander Zverev im Tennis-Paradies von Indian Wells

Die Voraussetzungen bei dieser Auflage sind allerdings nicht zu vergleichen mit den vergangenen Jahren. Dazwischen liegt die schwere Verletzung bei den French Open, als Zverev in einem epischen Halbfinal-Duell mit Rafael Nadal umknickte und sich so ziemlich alles kaputt machte, was man sich in einem Knöchel kaputt machen kann. Statt nach dem erhofften ersten Grand-Slam-Sieg zu greifen, verabschiedete er sich erst im Rollstuhl und dann in Krücken von den Fans in Frankreich und in die Reha. Seither hat Zverev erst bei einem Turnier wieder mindestens zwei Partien in Folge gewonnen - zuletzt in Dubai, als er es bis ins Halbfinale schaffte. „Das ist sehr wichtig gewesen. Das hat mir Dubai so ein bisschen gezeigt. Hoffentlich wird es hier noch besser“, sagte er.