Alexander Zverev gewinnt Bruder-Duell gegen Mischa Zverev in Washington

Turnier in Washington

Washington Der Kleine hat den Großen besiegt. Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Washington gegen seinen neun Jahre älteren Bruder gewonnen. Die beiden trafen bei einem Turnier zum ersten Mal aufeinander.

Titelverteidiger Alexander Zverev hat beim Tennis-Hartplatz-Turnier in Washington das Viertelfinale erreicht. Der 21-jährige Hamburger gewann am Donnerstag (Ortszeit) die Achtelfinal-Partie gegen seinen neun Jahre älteren Bruder Mischa glatt in zwei Sätzen mit 6:3, 7:5. Es war das erste Mal, dass sich die beiden Brüder auf der ATP-Tour gegenüberstanden.