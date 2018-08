Alexander Zverev gewinnt ATP-Turnier in Washington

Washington Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Washington einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Schon kommende Woche geht es in Toronto weiter. Dort kann er einen weiteren Titel verteidigen.

Alexander Zverev hat seinen Titel in Washington erfolgreich verteidigt und seinen neunten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert. Der Tennis-Profi aus Hamburg sicherte sich den Titel am Sonntag (Ortszeit) durch ein ungefährdetes 6:2, 6:4 im Finale gegen den ungesetzten Australier Alex de Minaur. Nach einer überlegenen Vorstellung verwandelte Zverev nach 1:14 Stunden seinen vierten Matchball. Für den 21-Jährigen war es nach den Erfolgen in Madrid und München der dritte Turniersieg in diesem Jahr.