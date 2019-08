Nach Niederlage in Hamburg : Alexander Zverev gelingt Revanche gegen Basilaschwili

Nach Niederlage in Hamburg

Montréal Alexander Zverev hat in Montréal das Viertelfinale erreicht. Diesmal setzte er sich gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili durch, gegen den er vor zwei Wochen in Hamburg noch verloren hatte.

Alexander Zverev (Hamburg) hat sich beim ATP-Masters in Montreal ins Viertelfinale gekämpft und bleibt damit in der kanadischen Metropole ungeschlagen. Der Sieger der vorangegangenen Auflage von 2017 setzte sich in der Runde der letzten 16 7:5, 5:7, 7:6 (7:5) trotz sehr fehlerbehafteter Vorstellung gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili durch und nahm damit Revanche für die Halbfinal-Niederlage im Halbfinale von Hamburg zwölf Tage zuvor.