Zverev zieht Fazit und blickt voraus „Für mich ist Olympia eine Riesenmotivation“

Nach einem strapaziösen Comeback-Jahr geht es für Alexander Zverev erst einmal in den Urlaub auf die Malediven. Sonne, Strand und Meer - das perfekte Setting, um den Akku wieder aufzuladen. Doch nur auf die faule Haut legen will sich Zverev im Erholungsparadies nicht. Schließlich hat der 26-Jährige für die kommende Saison große Ziele. „Für mich wird nächstes Jahr ein Jahr sein, wo ich mir keine Limits setzen möchte. Mal schauen, wie es dann läuft“, sagte Zverev am späten Freitagabend bei den ATP-Finals in Turin.