Alexander Zverev erneut im Finale beim Tennisturnier in Washington

Tennisturnier in Washington : Alexander Zverev erneut im Finale

Alexander Zverev steht erneut im Finale des Tennisturniers in Washington. Foto: dpa/Nick Wass

Washington Titelverteidiger Alexander Zverev steht beim Tennis-Hartplatz-Turnier in Washington erneut im Finale. Der 21-jährige Hamburger gewann am Samstag das Halbfinale gegen den 19 Jahre alten Griechen Stefanos Tsitsipas klar in zwei Sätzen mit 6:2, 6:4.

Zverev, auf Platz drei der Weltrangliste, ist bei dem mit 2,1 Millionen Dollar dotierten Turnier an Nummer eins gesetzt, Tsitsipas (Platz 32 der Weltrangliste) an Nummer zehn.

Im Endspiel wird der Hamburger auf den Gewinner des anderen Halbfinales zwischen dem ungesetzten Australier Alex de Minaur und dem an Nummer 16 gesetzten Russen Andrej Rubljow treffen. Zverev hatte sich am Vorabend durch einen Dreisatzsieg über den Japaner Kei Nishikori (3:6, 6:1, 6:4) für das Halbfinale qualifiziert. Sein Halbfinalgegner Tsitsipas hatte den Belgier David Goffin in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 besiegt.

(pabie/dpa)