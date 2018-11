Als erster Deutscher seit Boris Becker: Zverev spielt in London um seinen größten Titel

London Damit hatte niemand gerechnet. Tennisprofi Alexander Zverev steht bei den ATP Finals im Endspiel. Im Halbfinale besiegte er sein großes Idol Roger Federer. Eine knifflige Situation im Tiebreak des zweiten Satzes sorgte für Diskussionen.

Alexander Zverev hat bei der ATP-WM in London für eine Riesenüberraschung gesorgt und als erster Deutscher seit Boris Becker vor 22 Jahren beim Abschluss der Tennis-Saison das Endspiel erreicht. Der 21-Jährige gewann am Samstag im Halbfinale gegen sein Vorbild Roger Federer mit 7:5, 7:6 (7:5) und steht damit bei seiner zweiten Teilnahme an den ATP Finals völlig unerwartet im Finale. Zverev nutzte nach 1:34 Stunden seinen zweiten Matchball. Im Endspiel am Sonntag trifft der gebürtige Hamburger auf den Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen dem serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Kevin Anderson aus Südafrika.