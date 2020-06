Djokovics Adria-Tour : Manager von infiziertem Tennisstar Dimitrow räumt Versäumnisse ein

Sofia Der Manager von Tennisprofi Grigor Dimitrow hat nach der Infektion des Bulgaren mit dem Coronavirus Versäumnisse von dessen Stab bei den Vorsichtsmaßnahmen bei der Adria-Tour eingeräumt.

„Wir waren nicht so diszipliniert, wie es sein musste“, sagte Georgi Stoimenow am Dienstag dem bulgarischen Fernsehsender bTV. Dimitrows Manager ist nicht mit dem Virus infiziert, obwohl er nach eigenen Worten „recht (viel) Zeit“ mit dem Tennisprofi verbracht hat.

Nach seinem ersten Match bei der Adria-Tour im kroatischen Zadar gegen den ebenfalls infizierten Kroaten Borna Coric hatte Dimitrow am vorigen Samstag zurückgezogen, anschließend wurde er positiv auf das Coronavirus getestet, wie er am Sonntag mitteilte. Der Weltranglisten-19. hält sich jetzt in seiner Wahlheimat Monaco auf. Dem 29-Jährigen gehe es nun gut und er erhole sich allmählich, sagte sein Manager. „Gestern hatte er keine der Symptome mehr, die er zuvor hatte“, sagte er am Dienstag. Der Halbfinalist der letztjährigen US Open werde allerdings zwei Wochen lang nicht mehr trainieren.