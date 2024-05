„Acht Stunden“ Mario Kart Zverev daddelt gegen den Stress

Die Nintendo Switch glüht, denn irgendwie muss Alexander Zverev im tristen Paris ja abschalten. Freundin Sophia Thomalla dreht für eine TV-Show in Thailand, Spaziergänge an der Seine sind bei Dauerregen wenig erholsam, also daddelt der Tennis-Olympiasieger in seinem Zimmer im noblen Fünfsternehotel Berriere Le Fouquet's Mario Kart. „Acht Stunden am Tag“, wie Zverev nach seinem Zweitrundensieg scherzte.