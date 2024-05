2020 Sieger über Zverev Früherer US-Open-Champion Thiem beendet Tennis-Karriere

Der frühere US-Open-Sieger Dominic Thiem wird nach dieser Saison seine Tennis-Karriere beenden. Das kündigte der 30 Jahre alte Österreicher am Freitag in den sozialen Medien an. „Ich habe eine sehr wichtige, sehr traurige und zugleich sehr schöne Mitteilung an euch: Die Saison 2024 wird meine letzte sein“, sagte Thiem in einem Video, das er auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. Ein Grund für den Rücktritt sei sein Handgelenk, ein anderer seine Gefühlswelt. Er habe lange darüber nachgedacht. Es sei nun die richtige Entscheidung, mit der er glücklich sei.