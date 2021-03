Laut Umfrage : Frauen im Spitzensport noch immer benachteiligt

Berlin Im deutschen Spitzensport ist nach Ansicht vieler Athletinnen die Gleichberechtigung noch nicht angekommen. In einer SWR-Umfrage unter mehr als 700 Spitzensportlerinnen gab etwa jede Dritte an, für ihren Erfolg spiele auch ihr Äußeres eine Rolle. Die weiteren Ergebnisse.

Auch im deutschen Spitzensport ist nach Ansicht vieler Sportlerinnen die Gleichberechtigung noch nicht angekommen. In einer nicht repräsentativen, anonymen Online-Umfrage des Südwestrundfunks unter 719 Spitzensportlerinnen gaben nur 43 Prozent den Sport als Haupteinnahmequelle an, 41 Prozent der Befragten verdienen weniger als 10.000 Euro im Jahr - und das obwohl die meisten auf internationalem Niveau agieren.

Zudem äußerte in der SWR-Umfrage etwa jede dritte Spitzensportlerin das Gefühl, Fans und Gesellschaft erwarteten von ihr ein anderes Verhalten als von männlichen Kollegen. Jede Dritte gab an, für ihren Erfolg spiele auch ihr Äußeres eine Rolle.

Jede vierte Teilnehmerin wurde in ihrem Sport schon einmal sexuell belästigt, fast ein Fünftel berichtet von Stalking, Anfeindungen oder Beschimpfungen. Sechs Teilnehmerinnen gaben an, in ihrem Sport schon einmal sexuell missbraucht worden zu sein. Gemeldet an Trainer, Verein, Verband oder andere Vertrauenspersonen haben solche Vorfälle aber nur 49 Prozent. Als Begründung wurde unter anderem angegeben, dass sich nichts ändern würde oder es negative Auswirkungen auf die Karriere hätte. Auch die beruflichen Chancen nach der aktiven Karriere in ihrem Sport sehen 52 Prozent der Befragten für sich schlechter als für Männer.