Stabhochsprung-Legende Das war das Leben des Tim Lobinger

1998 wurde er in Valencia Halleneuropameister, 2003 gewann er in Birmingham Gold bei der Hallen-WM. Eine Medaille bei den olympischen Spielen blieb ihm verwehrt. 1996 erreichte er in Atlanta als Siebter sein bestes Resultat. 2000 in Sydney wurde er 13., 2004 in Athen elfter. 2008 scheiterte er in Peking in der Qualifikation.