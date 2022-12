Trotz Bronze bei Heim-EM Basketballer verwundert über Fehlen bei Sportler-Wahl

„Ich bin sprachlos und irritiert, dass eine Mannschaft, die mit ihren fantastischen Leistungen so viele Emotionen in Sport-Deutschland geweckt und mit Bronze einen großartigen Erfolg gefeiert hat, keine Berücksichtigung findet“, sagte der Präsident des Deutschen Basketball Bundes, Ingo Weiss, am Montag der Deutschen Presse-Agentur.