Auszeichnung des Verbands Deutscher Sportjournalisten : Kaul, Mihambo und das Team der Skispringer sind Deutschlands Sportler des Jahres 2019

Baden-Baden Der Verband Deutscher Sportjournalisten hat die Sportler des Jahres gekürt. Die Auszeichnung erhielten Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul, Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und das Team der Skisprung-Herren.

Zehnkampf-König Niklas Kaul und Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo sind Deutschlands Sportler des Jahres 2019. Die beiden Goldhoffnungen für die Olympischen Sommerspiele in Tokio wurden am Sonntagabend im Rahmen einer feierlichen Gala im Kurhaus in Baden-Baden ausgezeichnet. Die Ehrung zur Mannschaft des Jahres erhielt erstmals nach 20 Jahren wieder das Team der Skispringer.