Auszeichnung des Verbands Deutscher Sportjournalisten : Kaul, Mihambo und das Team der Skispringer sind Deutschlands Sportler des Jahres 2019

Baden-Baden Die Leichtathleten Niklas Kaul und Malaika Mihambo sind Deutschlands Sportler des Jahres 2019. Als beste Mannschaft wurden in Baden-Baden die Skispringer ausgezeichnet.

Überfliegerin Malaika Mihambo kam im "Goldenen" zu ihrer Krönung, König Niklas Kaul im eleganten schwarzen Smoking, und die Skispringer schwebten stilecht von oben ein: Die überragende Weitspringerin, der bei der WM in Katar ebenfalls mit Gold dekorierte Zehnkampfstar und das Team der DSV-Adler sind Deutschlands Sportler des Jahres 2019. Die Preisträger der 73. Wahl wurden am Sonntag im Rahmen einer feierlichen Gala im Kurhaus von Baden-Baden ausgezeichnet. Erstmals seit 2013 schafften die Leichtathleten wieder einen Doppelerfolg in den Einzelkategorien.

Das Erreichte und einen vierwöchigen Rucksack-Trip nach Thailand will die vielseitig interessierte Mihambo nun "als Kraftquelle" auf ihrem weiteren Weg nutzen, schließlich soll der im kommenden Sommer auch bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio auf das oberste Treppchen führen.

Als Goldhoffnung wird dort auch Kaul antreten. Das Supertalent schaffte in diesem Jahr mit einem großen Knall den Sprung in die Weltspitze. Als bei den Weltmeisterschaften Weltrekordler Kevin Mayer aus Frankreich verletzungsbedingt ausfiel und die Chance auf Gold plötzlich da war, griff Kaul beherzt zu. Der Außenseiter krönte sich mit einer sensationellen Aufholjagd zum jüngsten Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte.

Mit dem Team landete der am Sonntagmittag noch beim Weltcup in Klingenthal aktive Eisenbichler, der erst Minuten vor der Preisverleihung mit seinen Teamkollegen eingeflogen wurde, ganz vorne. Gemeinsam mit Karl Geiger, Richard Freitag und Stephan Leyhe wies er mit 1764 Punkten den Deutschland-Achter (1396) sowie die Tennis-Himmelsstürmer Kevin Krawietz und Andreas Mies (1006) in die Schranken und hielt den Titel Mannschaft des Jahres nach dem Vorjahreserfolg der Eishockey-Nationalmannschaft im Lager der Wintersportler. Erstmals seit 20 Jahren und erst zum dritten Mal überhaupt ging die Auszeichnung wieder an das Team der Skispringer.