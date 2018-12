Sportler des Jahres: Siegerin Kerber lobt Vogel mit emotionalen Worten

Baden-Baden Angelique Kerber wird dank des Wimbledonsieges „Sportlerin des Jahres“. Besonders viel Applaus bekommt aber die Zweitplatzierte - der auch die Siegerin den Abend widmete.

Im langen roten Abendkleid richtete Angelique Kerber das Wort an die zweitplatzierte Kristina Vogel. „Du bist ein Vorbild für so viele Menschen. Du hast so viel Willensstärke gezeigt“, sagte die Wimbledonsiegerin nach ihrer Wahl zur Sportlerin des Jahres 2018. „Ich denke heute gehört dir die Bühne. Bleib so wie du bist“, fügte Kerber in einem besonders emotionalen Moment der Gala am Sonntagabend an.