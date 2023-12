Darts, Skispringen, Boxing Day Weihnachten bis Neujahr - die Sport-Highlights im TV

Samstag, 30. Dezember

Skispringen: Die Two Nights Tour für die Skispringerinnen feiert ihre Premiere. In Garmisch-Partenkirchen findet das erste von zwei Springen statt. Los geht es um 17.30 Uhr in der ARD und bei Eurosport.

Eishockey: Die DEL-Teams spuelen noch einmal im Jahr 2023. Um 14 Uhr Adler Mannheim-Kölner Haie, Pinguins Bremerhaven-Grizzlys Wolfsburg

16.30 Uhr: Düsseldorfer EG-EHC Red Bull München

ERC Ingolstadt-Eisbären Berlin

Augsburger Panther-Schwenninger WW

19 Uhr: Iserlohn Roosters-Löwen Frankfurt; Straubing Tigers-Nürnberg Ice Tigers

In der NHL wird auch wieder gespielt.

Fußball: In Italien kehrt die Serie A mit dem 17. Spieltag zurück aus der Weihnachtspause.

Langlauf: Start der Tour de Ski: In Toblach gehen die Langläuferinnen und Langläufer zum Sprint in die Loipe. Jens Jörg Rieck kommentiert die Rennen ab 17.10 Uhr in der ARD.

Volleyball: Am 12. Spieltag der Frauen-Bundesliga spielt der SC Potsdam gegen SSC Palmberg Schwerin. Sport1 zeigt das Spiel.