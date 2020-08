Dauer, Trinken, Kleidung : Sport bei großer Hitze – darauf sollten Sie achten

Düsseldorf Am Wochenende steigen die Temperaturen wieder deutlich über 30 Grad. Sport treiben ist dennoch möglich, wenn einige Dinge beachtet werden.

Knallende Sonne, sengende Hitze und kaum Schatten: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Wochenende hochsommerliches Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Wochenende bis zu 37 Grad warm. Auch bei diesen Temperaturen wollen viele Leute nicht auf den Sport verzichten. Das ist möglich, wenn einige Dinge beachtet werden.