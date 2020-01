Sportbusiness-Kongress in Düsseldorf : Beim SpoBis zeigt der Sport sein wahres Gesicht

Meinung Düsseldorf Für Traditionalisten und Romantiker ist der Sportbusiness-Kongress „SpoBis“ in Düsseldorf ein Graus. Dabei ist er ein Segen. Weil sich die Branche hier einmal nicht verstellt, sondern zugibt, dass sie den Fan heute vor allem als Ansammlung von Daten und den Sport vor allem als lohnendes Geschäftsfeld sieht.

Eines muss man dem SpoBis lassen: Er versucht gar nicht erst, sich zu verstellen. Er versucht nicht, auf Romantik zu machen. Europas größter Sportbusiness-Kongress, der am Mittwoch und Donnerstag an der Düsseldorfer Messe stattfindet, stellt den Sport in seinen 80 Stunden Programm so dar, wie ihn die Branche heute vor allem behandelt: als lukratives Geschäftsmodell. Als Weg, Geld zu verdienen. Und Geld verdient man im Sport, wie anderswo heute auch, vor allem über Daten. Daten, die die Fans möglichst umfänglich abgeben sollen. „Der Fan als Milchkuh des digitalen Zeitalters“ – so heißt natürlich keiner der Workshops auf dem SpoBis, aber als gedachte Unterzeile steht er unter so manchem Workshoptitel. Insofern zeichnen die zwei Tage vielleicht das ehrlichste Bild des Sports, das verfügbar ist. Das ist so schwer verdaulich wie wohltuend. Weil die Branche hier in Düsseldorf einmal keine Märchen erzählt, die ihr eh immer weniger abnehmen.