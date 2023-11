Überwachung ab 2024 Anti-Doping-Agentur beobachtet Wirkstoff der Abnehmspritzen

Düsseldorf Abnehmspritzen halten Einzug auf dem deutschen Markt. Erst kürzlich kündigte ein Hersteller aus den USA die Einführung von Mounjaro hierzulande an. Die Präparate Ozempic oder Wegovy sind schon erhältlich, beide enthalten den Wirkstoff Semaglutid. Studien belegen, dass adipöse Patienten durch den Stoff leichter Gewicht verlieren. Zu dem Schluss kommt zum Beispiel eine Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde.