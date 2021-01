Duell der Weltmeister : Kevin Großkreutz tritt bei „Schlag den Star“ gegen Pascal Hens an

Köln Zwei Weltmeister im direkten Duell: Ex-Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz fordert in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ Pascal Hens heraus - ebenfalls Weltmeister, aber im Handball. Anfang Februar treten die beiden gegeneinander an.

Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz hat in den vergangenen Jahren nicht mehr allzu viele große Spiele gemacht - nun versucht er es abseits des Fußballplatzes. Der 32-Jährige tritt am 6. Februar (20.15 Uhr) in der ProSieben-Samstagabendshow „Schlag den Star“ an, wie der Sender ankündigte. Sein Gegner wird dort Pascal Hens (40) sein - ebenfalls Weltmeister, aber im Handball. Großkreutz gab sich vor dem Duell verhältnismäßig großspurig: „Handball spielt der auch nur, weil er für Basketball einen Zentimeter zu klein war. Der Pommes wird heute aufgespießt!“, ließ er sich von ProSieben zitieren. „Pommes“ ist der Spitzname von Hens.