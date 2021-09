Tennis-Olympiasieger gegen Handball-Torwart : Alexander Zverev tritt bei „Schlag den Star“ gegen Silvio Heinevetter an

Silvo Heinevetter (l) und Alexander Zverev. Foto: ProSieben

Köln Nach dem Halbfinal-Aus bei den US Open stellt sich Alexander Zverev einer speziellen Herausforderung. Bei „Schlag den Star“ duelliert sich der Olympiasieger mit Handballkeeper Silvio Heinevetter. Am Samstag treten die beiden gegeneinander an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Was auch immer auf ihn wartet, ein Wattestäbchen-Battle, Schaukel-Weitsprung oder Axtwerfen - Alexander Zverev ist siegessicher. "Normalerweise lasse ich ältere Herren vor, aber nicht im Zweikampf. Du kannst mir beim nächsten Turnier als Balljunge helfen", tönt der Olympiasieger vor seinem speziellen TV-Duell in Richtung von Silvio Heinevetter. Einem eher untypischen Gegner für den Tennisstar.

Am Samstagabend kommt es zur Primetime um 20.15 Uhr bei "Schlag den Star" zum Aufeinandertreffen zwischen Zverev und dem zwölf Jahre älteren Handballkeeper. Der Showdown in Köln-Mülheim, zweifelsfrei einer der spektakulärsten in der jüngeren Vergangenheit der ProSieben-Show, verspricht große Unterhaltung - und für Zverev einen weiteren Popularitätsschub in der Heimat.

Nach seinem emotionalen Goldgewinn in Tokio und der umjubelten Rückkehr nach Deutschland darf er sich einem Millionenpublikum präsentieren. Die Boulevard-Bühne im Privatfernsehen bietet dem 24-Jährigen die Chance, eine außerhalb der Tennisszene bislang unbekannte Seite zu zeigen. Die Show, die auf einer Idee von Stefan Raab basiert, erzeugt Nähe, weil auch die Schwächen der Kandidaten - etwa in Quizduellen - schonungslos offenbart werden.

Werbewirksam flogen die lockeren Sprüche schon vor dem Aufeinandertreffen der Sportler umher. "In Deiner Freizeit, in der Du in Monte Carlo in viel zu engen Höschen Golf spielst, spiele ich mit meinen Mannschaftskollegen in der Trinkrunde Karten und Bierdeckelweitwurf. Die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die jetzt von Vorteil sein können", sagte Heinevetter zu Zverev.

Foto: AFP/VINCENZO PINTO 23 Bilder Das ist Alexander Zverev

Hinter den Kulissen ist die Anerkennung allerdings groß. "Wir kannten uns vorher nicht, haben aber die vergangenen Tage schon ein wenig hin und her geschrieben. Wir freuen uns beide sehr auf das Duell, haben aber auch Respekt davor", sagte Heinevetter dem SID. Die Länge der Show, in der 15 verschiedene Spiele mit aufsteigender Wertung teilweise bis in die Morgenstunden ausgetragen werden, bereitet Tennis-Fan Heinevetter am meisten Sorge: "Da hat Sascha sicher Vorteile. Er kennt diese Fünf-Stunden-Matches."

Während Heinevetter am Donnerstagabend mit der MT Melsungen gegen die Füchse Berlin gefordert war, flog Zverev unter der Woche nach seinem Halbfinal-Aus bei den US Open nach Deutschland. Der Auftritt bei ProSieben passt ihm gerade gut ins Programm, auch die nächste Herausforderung im Tennis, der Laver Cup in Boston (24. bis 26. September), hat Show-Charakter. Wirklich wichtig wird es erst wieder Anfang Oktober beim Masters in Indian Wells.

Lesen Sie auch Djokovic und Zverev nach den US Open : Die neuen Rivalen auf dem Court

Bis dahin darf sich Zverev ablenken. Von der schmerzhaften Niederlage in New York gegen Novak Djokovic und auch von den Anschuldigungen seiner Ex-Freundin, die ihm wiederholt physische und psychische Gewalt vorgeworfen hat, was Zverev vehement bestreitet. Der Ernst des Lebens pausiert, wenn ein Tennisstar und ein Handballer im Privatfernsehen mit Wattestäbchen um sich werfen.

(sid)