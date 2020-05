MLS

Die nordamerikanische Profifußball-Liga Major League Soccer (MLS) erlaubt 2020 ein Gesamtgehalt von 4,9 Millionen Dollar für den Kader (mindestens 18, maximal 20 Spieler). Festgelegt sind zudem ein Mindest- (81.375 Dollar) und ein Maximalgehalt (612.500). In der MLS gibt es darüber hinaus aber sogenannte Designated Players, heißt: Drei Spieler pro Mannschaft fallen nicht unter das Gesamtbudget, dürfen also mehr verdienen. So kassierte Zlatan Ibrahimovic 2019 von Los Angeles Galaxy ein Gehalt von 7,2 Millionen Dollar.