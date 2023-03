Rückkehr der russischen Sportler Fragen und Antworten zur IOC-Entscheidung

Im Frühjahr beginnen die meisten Olympiaqualifikationen - an denen auch russische und belarussische Athletinnen und Athleten teilnehmen sollen, um die sportlichen Kriterien für Paris zu erfüllen. Wo sie tatsächlich in den Weltsport zurückkehren, überließ Bach den Sport- und Kontinentalverbänden. Seit Monaten ist bekannt, dass in Asien die größten Möglichkeiten bestehen, während in Europa bislang wenig Länder Visa für Russen und Belarussen problemlos vergeben.