Vollkontaktsport aus den USA Randale auf Rollschuhen - Roller Derby sagt Vorurteilen den Kampf an

Nachdem sich mit den Stuttgart Valley Rollergirls bereits 2006 der erste deutsche Verein gegründet hatte, kamen in den folgenden Jahren Teams in Ludwigsburg und Berlin dazu. Mittlerweile existiert in vielen deutschen Großstädten ein Rollsport-Verein mit angeschlossener Roller-Derby-Abteilung. In Essen gibt es den Bundesligisten „Ruhrpott Roller Derby“, in Münster „Roller Derby Münster“ und in Oberhausen „Roller Derby Oberhausen“. Die Teams bestehen überwiegend aus Frauen, mittlerweile interessieren sich aber auch immer mehr Männer für die dynamische Sportart.