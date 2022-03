Vom ältesten bis zum schwersten Sieger : Rekorde der Tour-Geschichte

Paris Die Tour de France ist ein Sportereignis der Superlative, die Leistung jedes einzelnen Teilnehmers ist außergewöhnlich. Dennoch haben sich einige Fahrer einen besonderen Platz in den Geschichtsbüchern der Tour gesichert. Hier finden Sie die Sammlung der Rekorde.

Jüngster und ältester Tour-Sieger

In der „Neuzeit“ des Radsports wurde der Titel des jüngsten Siegers bei der Tour de France mehrfach weitergegeben. Zuletzt löste 2020 Tadej Pogacar Egan Bernal ab. Pogacar wurde am Tag nach dem Tour-Ende 22 Jahre alt, Bernal war bei seinem Sieg 2019 schon 22.

Der älteste Tour- Sieger, der Belgier Firmin Lambot, gewann die Tour 1922 im Alter von 36 Jahren, vier Monaten und neun Tagen. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist Cadel Evans der älteste Gewinner. Der Australier gewann 2011 und war 34 Jahre und 160 Tage alt.

Längste und kürzeste Tour

Die Rekord-Distanz betrug 5745 Kilometer auf sieben Etappen. Die längste Tour wurde 1926 gefahren, die kürzeste die kürzeste 1904 mit insgesamt 2420 Kilometern. Nur knapp 1100 Kilometer mehr wurde 1989 gefahren, die 3582 Kilometer waren da aber schon auf 21 Etappen verteilt. Die längste jemals gefahrene Etappe sind die 482 Kilometer von Les Sables d'Olonne nach Bayonne. Die Etappe war fester Bestandteil der Tour in den Jahren 1919 bis 1924.

Die meisten Gesamtsiege

Die meisten Tage im Gelben Trikot

Merckx fuhr auch die meisten Tage in Gelb (96) gefolgt von Hinault (79), Indurain (60), Chris Froome (59) und Anquetil(52).

Die größten und geringsten Zeitabstände zwischen Sieger und Zweitplatziertem

Deutsche Rekordhalter

Die längste Zeit in Gelb (18 Tage) fuhr der einzige deutsche Tour-Sieger Jan Ullrich 1997 und 1998. Rudi Altig brachte es in den Jahren 1962 bis 1969 ebenfalls auf 18 Tage. Die meisten Etappensiege verbuchte Marcel Kittel (14) vor Erik Zabel. Der gebürtige Berliner Zabel ist mit sechs gewonnenen Grünen Trikots Rekordhalter in dieser Kategorie.