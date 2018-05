Düsseldorf: Reise durch die Fußballgeschichte

Düsseldorf Alle Weltmeister von 1950 bis 2014 auf 86 historischen Zeitungsseiten.

Die Geschichte der Deutschen und der Fußball-Weltmeisterschaft beginnt so richtig 1954 an einem regnerischen Sonntag in Bern. Sie beginnt mit dem Ausruf des Hörfunkreporters Herbert Zimmermann, der sich ins kollektive Gedächtnis eingegraben hat: "Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! Tor! Tor! Tor!" Der Essener Stürmer Helmut Rahn, den alle den Boss nennen, erzielt das 3:2 im Finale. Es ist der erste Titel für die Nationalmannschaft, und es ist für eine ganze Nation so etwas wie die emotionale Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland.