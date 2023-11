Zweimaliger Toursieger Vingegaard enthüllt Details über verpasste Dopingprobe 2019

Dennoch sei der Radsport heutzutage deutlich sauberer als in der Doping-Hochzeit in den 1990er und 2000er-Jahren: „Ich nehme nichts, und da ich die Tour de France zweimal gewinnen konnte, ohne etwas zu nehmen, glaube ich, dass alle anderen auch nichts nehmen“, sagte Vingegaard. „Ich denke, es ist eine Schande, dass wir unter dem leiden, was vor 20-30 Jahren passiert ist.“